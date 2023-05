Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landkreis wird über den 11. Oktober hinaus, wenn sich die gesetzlichen Vorgaben drastisch ändern, noch vier seiner ursprünglich elf Schnelltestzentren betreiben. Das hat Landrat Otto Rubly am Mittwoch im Kreistag mitgeteilt. Das Kuseler Schnelltestzentrum wird vom Haus der Jugend ins bisherige Impfzentrum auf dem Windhof verlegt.

Erhalten bleiben über den Stichtag hinaus die vom Kreis betriebenen Schnelltestzentren in Altenglan, in Kusel, in Lauterecken und in Offenbach-Hundheim – allerdings vermutlich zu reduzierten