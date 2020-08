Nach einer körperlichen Auseinandersetzung hat das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken berichtet, war der Mann am Mittwochabend nach dem gemeinsamen Konsum von Betäubungsmitteln mit einer 22-jährigen Frau in Streit geraten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei seien beide Personen leicht verletzt worden. Der 28-jährige Beschuldigte habe seine Wohnung dann – „nur mit einer Unterhose bekleidet und blutverschmiert“ – verlassen. Vor der Wohnung habe der 28-Jährige zudem zwei zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Außerdem soll er versucht haben, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entwenden – was der Beamte aber verhindern konnte. Wie die Staatsanwaltschaft weiter berichtet, ergriff der Beschuldigte daraufhin die Flucht und stieß eine zufällig auf dem Fahrrad vorbeifahrende Frau vom Rad, nahm dieses an sich und fuhr davon. Auf seiner weiteren Flucht habe der Beschuldigte die Haustür an einem Anwesen aufgebrochen, um sich dort zu verstecken. Zwei Männer, die sich im Obergeschoss des Hauses aufhielten, seien aber durch Geräusche auf den Eindringling aufmerksam geworden und hätten sich in den Eingangsbereich begeben. Dort habe der Beschuldigte die beiden Männer mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte den Beschuldigten dann aber festnehmen. Wie die Staatsanwaltschaft weiter berichtet, erlitten die attackierten Zeugen nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Zweibrücken nun Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen – unter anderem wegen Raubes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Ermittlungen dauern an.