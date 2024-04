Aufgrund von räumlichen Veränderungen im Verbandsgemeindegebäude in Altenglan findet die offene Sprechstunde von Digitallotse Markus Eberl bis einschließlich 16. Juni im Büro von „Land l(i)eben“ in den Tuchfabriken in Kusel statt: jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Das Büro von Markus Eberl (Zimmer 9) befindet sich im ersten Obergeschoss im Gebäude K der Tuchfabrik, Fritz-Wunderlich-Straße 51a. Die Sprechstunde dient als Anlaufstelle für Fragen, Unterstützung und Beratung rund um digitale Themen.