Das Alte Welt Museum in Nussbach öffnet am Sonntag, 10. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. An diesem Tag besteht zum letzten Mal die Gelegenheit, die aktuelle Sonderausstellung „Brauereien rund um die Alte Welt“ zu besichtigen. Ab dem 14. November ist eine neue Sonderausstellung zu sehen, die sich mit dem Thema Bierkrüge beschäftigen wird.

Info



Das Alte Welt Museum ist immer am zweiten Sonntag im Monat, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Kontaktaufnahme unter Telefon 06364 993917 oder per E-Mail an altewelt-museum@web.de