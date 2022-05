Die Band Alte Bekannte gastiert auf ihrer auf „Bunte Socken Tour 2.0.“ am 10. Juni, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle. Die A-cappella-Formation ist nicht zum ersten Mal in Kusel zu Gast.

Die Nachfolgeband der A-cappella-Kultgruppe Wise Guys begeisterte schon mit anderen Programmen vor Ort. „Bunte Socken“ ist ein Album, „welches die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Welt und der Menschen feiert“, heißt es im Pressetext. Ein Album, das zu trotzigem Optimismus aufrufe und dazu einlade, sich von den Widrigkeiten dieser Zeiten nicht unterkriegen zu lassen. Das neue Liveprogramm biete eine große musikalische und inhaltliche Bandbreite; die Alten Bekannten machen, wie die Wise Guys zuvor, Popmusik ohne Instrumente mit humorvollen und bissigen deutschen Texten. Karten gibt’s im Vorverkauf in Kusel im Bürgerbüro der Kreisverwaltung, Telefon 06381 424496, und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.