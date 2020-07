Die aus dem Wildpark Potzberg entflogene Adlerdame Lagertha wurde inzwischen bei Potsdam entdeckt. „Ich habe Fotos von einigen Leuten geschickt bekommen: Lagertha ist zuerst von Kassel in Richtung Hanau geflogen und dann nach Potsdam“, berichtet Falkner Harald Schauß. Der Greifvogel sei bereits drei Mal im Umkreis von 100 Kilometern rund um Potsdam gesehen worden, sogar über dem Berliner Tiergarten sei er gekreist. Inzwischen ist der Adler über zehn Tage weg. „Der sucht sein Zuhause, Adler sind Kulturvölker und haben eine starke Bindung an das Zuhause. Aber Lagertha ist jung und unerfahren, für sie ist es nicht leicht, zurück zu finden.“ Schauß möchte sie gern nach Hause holen, doch das sei schwierig: „Ich kann nicht losfahren, wenn sie nur einmal irgendwo gesehen wurde. Man muss ja sehen: Sie hat Flügel, sie ist schnell wieder weg.“ Daher müsse Schauß abwarten. Erst, wenn sie mehrere Tage am Stück an einem Ort gesehen wurde, fahre er los. Dann bleibe er ein paar Tage dort und versuche, sie anzulocken. „Ich habe da ganz gute Chancen, da sie mich kennt und auf mich reagiert.“