Es tut sich was bei der SG Veldenzland. Der Jahresauftakt in der A-Klasse Bad Kreuznach ist geglückt und auch im Hintergrund wird eifrig gewerkelt. Ein neuer Trainer für die Saison 23/24 steht fest. Aber zunächst richtet sich der Fokus auf den Klassenverbleib in der aktuellen Spielzeit.

Was mittlerweile klar ist: Michael Wolter übernimmt ab Juli das sportliche Kommando bei der SGV. Wolter ist vor allem im Raum Kaiserslautern kein Unbekannter, war er doch beim VfR Kaiserslautern und zuletzt bis Oktober beim Landesligisten TuS Altleiningen schon als Trainer in der Verantwortung. Ihm assistiert – wie schon beim aktuellen Trainergespann Christoph Lawnik und Dominik Schunck – Christopher Geib.

Klar ist inzwischen, wie es mit den beiden scheidenden Trainern weitergeht: „Bei Dominik war ja bekannt, dass er eine neue Herausforderung sucht. Ihn zieht es zum TuS Gangloff. Aber ich möchte da nochmals betonen, dass wir in aller Freundschaft auseinandergehen. Und Christoph war bei anderen Vereinen durchaus begehrt. Aber hier haben wir jetzt die endgültige Zusage, dass er uns als Spieler erhalten bleibt“, berichtet Torsten Nagel, Vorsitzender beim SV Medard.

Förderverein soll kommen

Dieser konnte dann auch berichten, dass „zur Unterstützung und Förderung beider Vereine“ demnächst ein Förderverein gegründet wird, dem – so sie denn gewählt werden – Thomas Müller und Kai Deutschler vorstehen sollen.

Und sportlich? Auch dort gibt es aktuell fast nur positive Schlagzeilen rund um die SG Veldenzland. „Vor ein paar Monaten war ich noch skeptisch. Aber wir spielen jetzt einen anderen Fußball, konnten eine gute Vorbereitung absolvieren, die ehemals Verletzten sind wieder zurück“, berichtet Nagel. Er ist froh, damit beste Voraussetzungen zu haben, um das zur Winterpause doch verstärkt grassierende Abstiegsgespenst in die Ferne verjagen zu können. Dazu braucht es ab und an auch eine Portion Glück. Die hatten die Kombinierten, als die SG Disibodenberg auf die Austragung des am 19. Februar geplanten Nachholspiels verzichtete, drei Punkte somit kampflos auf das Konto der SG wanderten.

Mit neuem Optimismus ans Werk

Am vergangenen Wochenende gab es dann einen klaren 5:0-Heimerfolg über die SG Hüffelsheim II, die selbst im Abstiegskampf steckt. Durch den Sieg wuchs der Vorsprung auf die potenziell gefährdeten Tabellenränge auf fast schon komfortable sieben Punkte an. „Nach diesem Sieg gegen einen Mitkonkurrenten hat man so einige Brocken, auch von den Herzen der Spieler, fallen gehört. Ich habe jetzt eigentlich keine Zweifel mehr, dass wir eine gute Rückrunde spielen“, sagt Nagel.

Bereits am Samstag (15 Uhr) ist die Spielgemeinschaft zum nächsten Punktspiel bei der SG Soonwald zu Gast. Torsten Nagel erwartet beim aktuellen Tabellenfünften „ein schweres Spiel gegen eine physisch starke Mannschaft“, weist aber darauf hin, dass die SG Veldenzland „in Bestbesetzung“ anreisen könne und tippt „auf einen 2:0-Erfolg“ in der Fremde.

Spiele im Überblick

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern: VfB Waldmohr – SV Nanz-Dietschweiler II, SG Bechhofen/Lambsborn – TSG Wolfstein-Roßbach, SG Theisbergstegen-Etschberg – VfB Reichenbach II, SV Rodenbach II – SG GlanAlb, SG Breitenbach/Dunzweiler – SV Spesbach, TuS Schönenberg – SV Kottweiler-Schwanden, FV Kindsbach – SV Steinwenden II (alle So, 15)

A-Klasse Bad Kreuznach: SG Soonwald – SG Veldenzland (Sa, 15)

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler – SV Buhlenberg (Sa, 18)