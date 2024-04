„Seid ihr fit?“, ruft Lehrerin Stephanie Neu am Donnerstagmorgen den Schülern der Lauterecker Grundschule zu. Ein lautes „Ja“ kommt als Antwort. 280 Grundschüler haben sich auf dem Schulhof versammelt, um sich an dem Spendenlauf zu beteiligen. Die Kinder starten an der Grundschule, laufen die Schulstraße entlang zum Friedhof und wieder zurück. Einen solchen Lauf richtet die Schule seit bereits 13 Jahren jeweils zugunsten eines karitativen Zwecks aus. Im Vorfeld haben die Lauterecker Schüler mit Freunden, Bekannten und Verwandten einen Spendenbetrag für die zurückgelegte Wegstrecke vereinbart. Diesmal wird der Kirner „Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien“ mit dem erlaufenen Gesamtbetrag bedacht. Wie viel Geld am Ende überwiesen werden kann, steht erst nach der Auswertung des Spendenlaufes fest.