Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Festival Headbangers Night, kurz HBN, in Konken feiert mit seiner 20. Auflage ein kleines Jubiläum. Am Samstag, 16. März, gibt es Heavy Metal in all seiner Artenvielfalt in der Konkener Sporthalle auf die Ohren.

Mit White Burial, Burning Horizon, Emerald, Stormwarrior und Iron Priest hat der veranstaltende Verein Metalheads Remigiusland e.V. abermals ein Dutzend exzellenter und spielfreudiger Bands unterschiedlicher