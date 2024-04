Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

100 Jahre alt ist das Gymnasium in Kusel geworden. Die Anfänge der Schule jedoch reichen noch viel weiter zurück. Werner Feick, einst Schüler und Lehrer am Gymnasium, hat sich bereits vor längerer Zeit die Mühe gemacht und die Geschichte aufgezeichnet. In dem Archiv, das er dafür durchforstete, machte er so manchen interessanten Fund.

Die Idee entstand am Messesonntag vor nunmehr 17 Jahren: Werner Feick, 37 Jahre lang Lehrer am Kuseler Gymnasium für die Fächer Geschichte und Englisch, besuchte mit seiner Frau