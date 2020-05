Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Autofahrer am vergangenen Samstag eine Tragödie verhindern. Wie die Polizei berichtet, hatte ein bislang unbekannter Autofahrer kurz vor 20 Uhr von Mayweilerhof in Fahrtrichtung Kusel gleich mehrere hintereinanderfahrende Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt, als ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Dieser konnte laut Polizei nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß und damit einen schweren Verkehrsunfall verhindern. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der gesuchte Autofahrer in einem silbergrauen VW-Passat mit Kuseler Kennzeichen unterwegs gewesen. Wer in einem der überholten Fahrzeuge saß oder auf ähnlicher Strecke durch das beschriebene Fahrzeug gefährdet wurde, der möge sich an die Polizeiinspektion in Kusel wenden; entweder per Telefon unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.