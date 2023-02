Es war wohl ein silberner Kleinwagen, der in der Nacht auf Sonntag über die Verkehrsinsel in Adenbach gerauscht ist – die Polizei sucht das Fahrzeug, das erheblichen Schaden an der Front aufweisen dürfte, ebenso wie dessen Fahrer. Wie die Beamten mitteilen, kam der Fahrer aus Richtung Ginsweiler, fuhr über den Fahrbahnteiler an der Einmündung Odenbacher Straße/Dorfstraße und flüchtete. Ein entgegenkommender Fahrer konnte den Wagen jedoch beschreiben. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.