Die Feiern zum 800-jährigen Bestehen der Gemeinde Fischbach habe der Rat in seiner letzten Sitzung abgesagt, stellte Ortsbürgermeister Sascha Leidner(FWG) am Mittwochabend fest. Sie müssten nachgeholt werden, wenn die Bedingungen es zuließen. Er informierte die Ratsmitglieder jedoch darüber, dass Zauberwald-Initiator Udo Weilacher mit einer Idee an ihn herangetreten sei.

„Im Wald ist eine Buche umgefallen“, erläuterte Leidner. Weilacher habe angeboten, aus dem Kronenholz für jedes Jahr der Fischbacher Geschichte eine Baumscheibe herauszuschneiden.