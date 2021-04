Ein Hangrutsch, wie Mitte März bei Kestert im Mittelrheintal geschehen, ist in unserer Region unwahrscheinlich. Dort ist der Untergrund aus Schiefer, hier aus Buntsandstein. Und dennoch kommt es auch im Landkreis Kaiserslautern immer wieder einmal zu vergleichsweise kleineren Abgängen – die können es aber durchaus in sich haben.

Sven Krieger kann sich noch gut an den 12. Mai 2020 erinnern. Das Haus des Frankensteiners klebt wie viele andere Häuser des Dorfes an einem Steilhang. An die etwa vier Meter breite Terrasse auf der Rückseite schließt sich eine mehr als mannshohe, fast senkrechte Mauer aus übereinander getürmten Pflanzringsteinen an, darüber ein Hang mit niedriger Vegetation und noch weiter oben ein von unten nicht mehr sichtbares Waldgebiet.

„Der Berg ist ein einziger Sandsteinfelsen“, sagt Krieger, „darüber sind nur 20, 30 Zentimeter Erde und Gras.“ Der Vorbesitzer des Hauses habe den Hang mit einem Netz gesichert, doch vor zwei Jahren sei es infolge eines Starkregens zu einem Hangrutsch gekommen. Die Erdmassen haben mehr als die Hälfte dieser Befestigung mit sich gerissen, erinnert er sich.

An dem besagten Tag im Mai werkelte der Familienvater etwas abseits am Hasenstall. Als er ein lautes Krachen hörte, dachte er sich nur: „Da ist wieder ein Baum gebrochen.“ Etwas, was in den drei vergangenen Jahren immer mal wieder aufgrund des Klimawandels und der Dürre vorgekommen sei. Aber der erste dumpfe Schlag, den er kurz darauf hörte, und Sekundenbruchteile später ein zweiter, alarmierten ihn. „Es war sofort Adrenalin da.“ Er blickte zum Hang hinauf und sah, dass ein Felsen durchs Unterholz geflogen kam, der zunächst auf der Pflanzmauer, dann auf dem Pflaster der Terrasse aufkam und schließlich mit Wucht gegen die Hauswand prallte.

Felsklotz donnert den Hang hinab auf die Hauswand

„Zum Glück sind meine Frau, die Kinder und die Hunde drinnen“, waren die ersten Gedanken, die ihm durch den Kopf schossen. Dann schaute er sich die Schäden an. An jeder Stelle des Aufpralls hatte der Felsen den Untergrund demoliert, aber vor allem die Fassade hatte gelitten: abgebröckelter Putz, darunter ein zerfleddertes Vlies und ein Loch in der Hauswand. Ein zweites Mal hatte Krieger Glück im Unglück, denn der Balken des in Holzbauweise errichteten Hauses hatte der Wucht standgehalten. „Sonst hätten wir den Stein im Wohnzimmer gehabt. Wer weiß, was da sonst passiert wäre“, ist er sich der Gefahr für ihn und seine Familie allzu deutlich bewusst. Angesichts dessen war er froh, dass im Inneren „nur“ die Fliesen in der Kaminofenecke abgefallen waren und sich im Putz ein langer Riss gebildet hatte.

Noch am gleichen Tag informierte er den zuständigen Förster, mit dem er sich wenig später das Gelände oberhalb des Hauses anschaute, wo sich der Stein gelöst hatte. Beim Fallen hatte der Baum den felsigen Untergrund quasi gesprengt, der wie ein Katapult den geschätzt 120 Kilo schweren Koloss mit einem Maximaldurchmesser von 85 Zentimetern durch die Luft geschleudert hatte. Bis zum ersten Aufprall hatte er eine Flugbahn von 30 Metern hinter sich gebracht, wie Krieger und der Forstmann anhand der Spuren feststellen konnten.

Dass der Frankensteiner keine Schadenersatzansprüche geltend machen konnte, hat er akzeptiert. Für ihn ist es viel wichtiger, dass niemand verletzt wurde. Zudem konnte er mit recht wenig Aufwand die Hauswand wieder instandsetzen.

Solche Abgänge sind längst kein Einzelfall, wie Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) weiß. Immer wieder komme es dazu. „In den steilen Lagen bei uns herrscht überall permanente Steinschlaggefahr. Damit müssen wir leben“, ist er sich im Klaren. Die Ortsgemeinde hat an verschiedenen Stellen Schutzmaßnahmen ergriffen, auch präventiv, bevor ein Unglück geschieht.

Für die Straße Am Sommerberg wurde beim geologischen Landesamt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ziel sei es gewesen, Klarheit darüber zu erlangen, inwieweit die dort häufig spielenden Kinder gefährdet sein könnten. „Das Ergebnis war, dass es keine akute Absturzgefahr gibt. Wir haben aber trotzdem vorbeugend eine mit Holz verkleidete Schutzplanke und einen Zaun errichten lassen und zusätzlich Zuwege gesichert“, berichtet er weiter.

Das hat sich laut Vogel die Gemeinde mehr als 10.000 Euro kosten lassen. Überhaupt bilden solche Maßnahmen regelmäßig einen nicht unerheblichen Kostenfaktor im Haushalt. „Sie müssen woanders eingespart werden“, gibt er zu bedenken.

Auch am Burgberg wurden kleinere Maßnahmen ergriffen und in der Dreispitz Holzpfähle eingeschlagen und ein Gitternetz gespannt, um Schäden größeren Ausmaßes zu verhindern. Hier hatten wuhlende Wildschweine vor circa zehn Jahren faustgroße Steine ins Rollen gebracht. Wie Vogel weiter berichtet, habe auch Landesforsten ein Gelände im Diemersteiner Tal komplett eingezäunt, um es gegen ein Betreten abzusichern. Privatleute ergreifen ebenfalls immer wieder Eigeninitiative, um ihr Leben sowie ihr Hab und Gut durch Zäune, Netze oder Holzbohlen zu schützen.

Wer von Hochspeyer auf der B37 nach Frankenstein fährt, dem stechen die beidseitig montierten Fangzäune ins Auge. Sie wurden vom Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) errichtet, der für den Unterhalt eines Großteils des Straßennetzes in den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz zuständig ist. Volker Priebe, stellvertretender Leiter, sagt, dass dort vor rund zehn Jahren die Bundesstraße um einen Radweg erweitert worden sei. In diesem Zuge sei eine baufällige Sandsteinmauer zurückgebaut, dann ein Steinfangzaun errichtet worden.

Hangrutsch nach Rodung am Walzweiher

Ein solcher Schutz wurde auch im Bereich des Walzweihers angebracht. Hier kam es vor einigen Jahren im Vorfeld des Ausbaus der B270 zu einem Rutsch, nachdem der Hang gerodet worden war. Abhängig von der Verkehrsbelastung fahren die Streckenwarte der Straßenmeistereien die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in einem regelmäßigen Turnus ab, um den Zustand zu überprüfen, erläutert Priebe.

Unterm Strich hält er fest: „Es gibt keine große Gefährdungslage bezüglich Rutschungen, wenn, dann geht es um Steinschlag.“ Nach seiner Meinung ist der Sandstein in unserer Region stabil, gefährlich werde es nur dann, wenn sich Wasser in Klüften sammele und Frost hinzu komme.

Das ist auch die Meinung von Christoph Pappert vom Landesamt für Geologie in Mainz. „Im Raum Kaiserslautern ist kein Schwerpunkt dieser Problematik.“ Dem Referat Ingenieurgeologie zugeordnet, bearbeitet er vor allem Schadensfälle. Eine Gefahrenlage sieht er überwiegend an Flusstälern, wie eben bei Kestert am Rhein, oder in der Südwestpfalz mit all den beeindruckenden Felsformationen. Ein Hauptproblem seien die horizontalen Ablagerungen des Sandsteins und die Bildung von Hohlkehlen.

Als Landesbehörde werden er und seine Kollegen bei Schadensfällen, aber auch auf Anfrage von Kommunen aktiv, etwa dann, wenn vor Beginn einer Maßnahme ein Gutachten erstellt werden soll. Das ist zum Beispiel in der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach der Fall. Verwaltungschef Ralf Hechler (CDU) nennt den Schulhügel im Stadtteil Ramstein als einen solchen Punkt, der im Laufe des Jahres durch das Landesamt für Geologie überprüft werden soll. Auch für das geplante Neubaugebiet „Hasenwiesen“ in Steinwenden werde eine solche Expertise empfohlen.

In anderen Gebieten des Kreises scheint die Situation entspannter. In den Verbandsgemeinden Weilerbach, Bruchmühlbach-Miesau und Otterbach-Otterberg seien keine solchen Gefahrenstellen bekannt, wie die Verwaltungschefs mitteilen. Harald Westrich (SPD), Bürgermeister der VG Otterbach-Otterberg, verweist auf Steinbrüche, die in Privatbesitz seien, und auf den Steinbruch Rauscher Mühle bei Niederkirchen. „Er ist gesperrt und kann nur aus sicherer Entfernung besichtigt werden.“

Gesperrt werden mussten auch die Terrasse und die Gaststätte an der Burg Nanstein in Landstuhl ab März des vergangenen Jahres. Hier hatten sich große Teile einer Sandsteinmauer und damit auch Geröll unterhalb des Lokals gelöst, sodass die Gefahr eines Hangrutschs bestand. Auf eine provisorische Sicherung folgte im Dezember eine aufwendige Dauerlösung mit Bohrankern, Spritzbeton und Gitternetz. Diese Maßnahme lag im Verantwortungsbereich von Landesforsten.

Klimawandel und Dürre begünstigen Abgänge

Gerade entlang der Abbruchkante der Sickinger Höhe fallen nicht wenige imposante Felsformationen auf. Oberhalb der Heidenfelsen und am Hexentanzplatz bei Kindsbach oder am Aussichtspunkt Herrengärtchen und im Fleischackerloch in Landstuhl sind einige Beispiele. Da mögen sich Spaziergänger und Wanderer schon fragen: „Werden sie regelmäßig von den Förstern geprüft?“ Bodo Mahl, beim Kaiserslauterer Forstamt für Umweltvorsorge und öffentliche Planungen zuständig, verneint: „In der Regel sind Erdrutsche oder Steinschläge unvorhersehbare Naturereignisse.“ Allerdings, fügt er an, hätten die Waidmänner bei ihren Touren durchs Revier ein Auge darauf. „Wenn uns etwas auffällt, geben wir das weiter ans geologische Landesamt.“

Sven Krieger aus Frankenstein hatte von seiner Terrasse aus keine Chance, mögliche Vorzeichen für den Steinschlag zu erkennen. Er weiß, dass der Klimawandel und die Dürrejahre dem Wald oberhalb seines Hauses arg zugesetzt haben und dass immer wieder mal ein Baum fällt. Dagegen kann er nichts machen. Aber er will den Hang, der sich direkt an die Terrasse anschließt, mit einem Fangnetz oder sogar Planken sichern, die Geröll oder Erdmassen aufhalten, und für diesen Untergrund geeignete Pflanzen setzen.

Gleichzeitig weiß er, dass etwas Ähnliches immer wieder geschehen kann und auch die extremen Wetterlagen das Risiko erhöhen. „Der Berg arbeitet, er drückt sich nach vorne.“ Deutlich zu sehen ist das beispielsweise neben der Außentreppe, wo sich ein Pflanzstein zusehends schiefer neigt. In gewisser Weise hat er sich dennoch an diese Gefahr gewöhnt. „Man lebt halt damit“, meint er.