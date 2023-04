Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo sind künftig Windräder und Photovoltaikanlagen in Otterbach-Otterberg möglich? Die Verbandsgemeinde will ein gewaltiges Wörtchen mitreden können und Kriterien dafür aufstellen. Ein sogenannter Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energien soll her.

Einstimmig brachte der Verbandsgemeinderat das am Donnerstagabend auf den Weg. Der Hintergrund: In Otterbach-Otterberg liegt der neue, bis 2035 gültige Flächennutzungsplan