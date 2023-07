In Landstuhl steht das kommende Wochenende ganz im Zeichen des Stadtjubiläums. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag durch die Innenstadt. Was geplant ist, wo gesperrt ist, wo geparkt werden darf und was für die Sicherheit der Zuschauer getan wird.

700 Jahre Stadtrechte und 500. Todestag Franz von Sickingens: Diese beiden Jubiläen werden am Wochenende in Landstuhl unter dem Motto „Celebramus“ mit mehreren Veranstaltungen gefeiert. Ausnahmezustand herrscht am Sonntag: Zum großen Umzug mit mehr als 40 Zugnummern und hunderten Teilnehmern erwartet die 8350-Einwohner-Stadt zwischen 8000 und 10.000 Besucher. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo verläuft der Umzug und welche Straßen sind gesperrt?

Start und Zielpunkt des Umzugs ist am Sonntag um 14 Uhr das Cubo am Ortseingang aus Richtung Kindsbach. Von dort rollen die Wagen über die Kaiserstraße bis zum Pallmanns Eck, durch die Ludwig- und die Hauptstraße und von der Altstadt zurück zum Ausgangspunkt. „Die gesamte Innenstadt wird im Bereich der Kaiserstraße vom Kreisel am Arbeitsamt bis zum Pallmanns Eck voll für den Autoverkehr gesperrt, ebenso die Haupt- und die Ludwigstraße“, sagt Stadtbürgermeister Ralf Hersina. Dicht ist auch die nahe des Startpunkts gelegene Konrad-Adenauer-Straße. Die Sperrungen beginnen um 8 Uhr und werden erst um 20 Uhr aufgehoben.

Wie wird der Verkehr umgeleitet, wenn die Landstuhler Innenstadt dicht ist?

Der Verkehr aus Richtung Kindsbach wird laut Hersina am Imfeld-Kreisel über die Bahnstraße umgeleitet. Aus Richtung Bann ist die Umleitung über die Langwiedener Straße – L470 Richtung US-Hospital, L470 Richtung Heliport, L395 und Saarbrücker Straße ausgeschildert.

Wie kommen motorisierte Besucher von auswärts zur Umzugsroute in der Innenstadt?

Die Besucher können im Gewerbegebiet rund ums Kaufland (Ortsausgang Richtung Hauptstuhl) ihr Fahrzeug auf allen Parkplätzen der dortigen Geschäfte und Discounter abstellen. „Wir haben ab 10 Uhr einen kostenlosen Park-and-Ride-Service mit Shuttlebussen eingerichtet. Diese fahren im 20-Minuten-Takt in die Innenstadt, morgens und nachmittags, wenn das Besucheraufkommen am größten sein dürfte, vermutlich noch öfter“, sagt Hersina. Das Shuttle startet an der Haltestelle am Kreisel „Gewerbegebiet West“ und steuert die Haltestelle hinter der Stadthalle in der Von-Richthofen-Straße an.

Was ist mit den Anwohnern der gesperrten Bereiche, die am Sonntag ihr Auto nutzen möchten?

Eine Fahrt durch das Umzugsareal sei am Sonntag „aus verkehrsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Gründen“ nicht möglich, teilt das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl auf Anfrage mit. „Bürgern, die auf ihren Pkw angewiesen sind, wird empfohlen, einen Parkplatz außerhalb des Veranstaltungsgeländes zu nutzen.“ Als Ausweichmöglichkeit stünden beispielsweise der Jakob-Weber-Platz und der Neue Markt hinter der Stadthalle zur Verfügung. Die sonst geltenden Parkzeitbeschränkungen würden an diesem Tag aufgehoben.

Was ist mit dem Busverkehr? Welche Haltestellen entfallen?

Der Sickingen-Bus (Linie 175) bedient nach Angaben des Ordnungsamts auch am Sonntag die Haltestellen im Bereich der Bahnstraße, der Innenstadt bis zum Jakob-Weber-Platz und der Stadtteile Melkerei und Atzel. „Die restlichen Haltestellen in der Innenstadt entfallen für die Dauer der Veranstaltung.“

Große Veranstaltungen bergen inzwischen ein Sicherheitsrisiko. Was wird am Umzugstag für die Sicherheit der Besucher getan?

Die Stadt als Veranstalter habe mit Polizei, Ordnungsbehörde, Rotem Kreuz und Feuerwehr ein Sicherheitskonzept erarbeitet, so das Ordnungsamt: Vorgesehen sei an jedem Einmündungspunkt ein mobiler oder fester Einfahrschutz. „Dieser Zufahrtsschutz soll vorbeugend der Abwehr von sogenannten Überfahrtaten dienen oder dem Schutz vor einem fahrlässig herbeigeführten Unfall.“ Auch Fluchtwege würden ausgeschildert, die die Besucher im Notfall nutzen könnten. Die Polizeiinspektion Landstuhl sei mit mehreren Streifen vor Ort. Das Rote Kreuz ist an der Stadthalle, Am Alten Markt und an der Zehntenscheune postiert.

Wo gibt es öffentliche Toiletten für die Besucher?

An der Stadthalle, am Alten Markt und an der Tourist-Info in der Hauptstraße.

Was steht am Freitag und Samstag auf dem Programm?

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten des Hospizes „Hildegard Jonghaus“. Die Brass-Band des Landespolizeiorchesters, „Men in Blue“, spielt auf Burg Nanstein (Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es über die Stadthalle). Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadthalle statt.

Am Samstag, 15. Juli, wird auf dem Alten Markt und an der Zehntenscheune ein Bürgerfest gefeiert. Vor der historischen Scheune gibt es einen kleinen Rummelplatz, ab 18 Uhr mit Livemusik. Ebenso ab 19 Uhr auf dem Alten Markt. Dort wartet unter anderem eine Weinbar auf die Gäste.

Was wird am Sonntag neben dem Umzug geboten?

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, der von der Kolpingkapelle Kindsbach musikalisch umrahmt wird. Die Festmeile auf den Festplätzen am Rathaus, an der Stadthalle, in der Poststraße, auf dem Alten Markt und auf dem Martin-Butzer-Platz öffnet um 11 Uhr. Hier kümmern sich die Landstuhler Vereine um die Verköstigung und Unterhaltung der Gäste. Programm gibt es auf den zwei Bühnen: Auf der Bühne am Alten Markt sorgt von 11.30 bis 14 Uhr das Westpfälzer Musikanten Blasorchester Bann für Unterhaltung. Von 17.30 bis 21 Uhr spielt die Band „Acoustic Nation“. Auf der Bühne vor der Stadthalle gibt es ab 11.15 Uhr Programm: Nach Darbietungen des Tanzsportclubs Landstuhl hat der Chor der Jakob-Weber-Schule seinen Auftritt, von 12.45 bis 14 Uhr spielt das Akkordeonorchester Landstuhl, und ab 16.30 zeigt das Jugendhaus „Spots“ Kostproben seines Musicals. Als sogenannter Walking Act ist Drehorgelspieler Herbert Göttel auf der Festmeile unterwegs.