Am Johann-Casimir-Platz hat die Wallonenstadt ihren „Stairway to heaven“, ihre Treppe in den Himmel: Denn zum einen zeigt die Bemalung der 50 Stufen das Innere der Abteikirche, zum anderen offenbart der Blick von unten auf das obere Ende nur die Baumkronen und den Himmel. Wie das Kunstwerk bei den Gästen der Einweihungsfeier ankommt.

„Diese Treppe ist ein richtig starkes Stück für Otterberg“, findet Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD). „Ich kenne keine Gemeinde in der ganzen Region, die solch