In Hirschhorn – der einzigen Ortsgemeinde in der Pfalz ohne gewähltes Gemeindeoberhaupt – ist ein Kandidat für das Ortsbürgermeisteramt in Sicht: Der 71-jährige Neubürger Werner Julier hat seinen Hut in den Ring geworfen und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg seine Kandidatur angemeldet.

Die Hirschhorner Hängepartie dauert nun schon ein gutes Jahr: Nachdem die langjährige Ortsbürgermeisterin Beate Rudat angekündigt hatte, dass sie für eine weitere