Ein buntes Potpourri an Waren bieten die Aussteller des 35. Wendelinusmarktes in Ramstein. Auf dem Marktplatz im Zentrum und im Innenstadtbereich reichen sich am Sonntag, 23. Oktober, ihre Stände aneinander. Übers Wochenende wird außerdem Oktoberfest gefeiert.

Im großen Zelt steigt ab Freitag, 21. Oktober, drei Tage lang das Ramsteiner Oktoberfest. Für Sonntag laden die Geschäfte in der Fußgängerzone zu einem Einkaufsbummel ein. Nach der bisher letzten Auflage im Jahr 2019 herrscht nun wieder am vierten Sonntag im Oktober unterhaltsames Treiben rund um den Marktbrunnen. Organisationsleiter Joachim Felka geht davon aus, dass über 45 Aussteller präsent sein werden. Damit sei der diesjährige Wendelinusmarkt im Vergleich zu den Vorjahren etwas kleiner. „Corona hat einige Aussteller gekostet“, berichtet er davon, dass es nicht einfach gewesen sei, Beschicker zu finden. Dennoch: „Ich bin mir sicher, es wird ein toller Markt.“

Mitgebracht haben die Händler Textilien und Hüte, Geschenkartikel und Lederwaren, Näharbeiten und Alpakawolle, Handgefertigtes und noch so einiges mehr. Zum ersten Mal seien auch handgemachte Krippen aus Stoff darunter. Hinzu kommen ein kulinarisches Angebot aus herzhaften und süßen Speisen sowie diverse Heiß- und Kaltgetränke. Im Festzelt werden bayerische Spezialitäten offeriert.

Am Sonntag ohne Ticket

Marktbeginn ist um 11 Uhr. Eine halbe Stunde später findet im Festzelt auf dem Prometheusplatz die Tiersegnung statt, bei der treue Begleiter jeder Couleur willkommen sind. Daran schließt sich der Fassanstich mit Stadtbürgermeister und Schirmherr Ralf Hechler (CDU), Burgel Stein als Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins und Felka an. Auf dem Marktplatz unterhält Matthias Kinder, Sänger der Band Die Üblichen Verdächtigen, ab 12 Uhr mit Livemusik die Besucher. Für den Nachwuchs sind ein Karussell und eine Pfeilwurfbude aufgebaut. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Fußgängerzone.

Die Oktoberfest-Karten für Freitag und Samstag sind ausverkauft. Am Sonntag ist kein Ticket nötig, der Eintritt ins Zelt ist frei.