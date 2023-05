Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als „Sänger des Pfälzerwalds“ ist Fritz Claus bis heute ebenso populär wie als Namensgeber für Wanderziele und Gedenkstätten. Er war Dichter, Stückeschreiber und Vortragskünstler, außerdem Heimat- und Wanderfreund sowie Gründervater des Pfälzerwald-Vereins. Sein Buchtitel „Fröhlich Palz, Gott erhalt’s“ ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Wer jedoch die Werke nachlesen will, wird nur mehr in Antiquariaten und Bibliotheken fündig.

Der Mensch Fritz Claus ist hinter dem eigenen Nachruhm komplett verschwunden. Seinen Namen kennt jede(r), seine Werke anscheinend niemand.