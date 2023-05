Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Star, ein mittlerweile erfolgreicher „Weltbürger“, bedient sich in Gärten gerne an reifen Früchten. Da er ein geselliger Vogel ist und oft in Scharen einfällt, kann das mitunter zu großen Schäden in Obstplantagen führen. Andere sehen ihn als willkommenen Erntehelfer an.

Wer wie Ferdinand Germann aus Otterbach einen Kirschbaum im Garten hat, kann sich in diesen Tagen über mangelnden Besuch nicht beklagen. Aber noch bevor die liebe Verwandtschaft