Mit der Gestaltung des Kinderspielplatzes im Baugebiet Heckstücke hat sich der Gemeinderat Hütschenhausen erneut beschäftigt. Im Dezember hatte man bereits die Mehrgenerationenplatz-Anlage als Kinderspielplatz abgestuft. Ein neuer Plan soll jetzt umgesetzt werden.

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass sich der Platz in drei Teilbereiche aufgliedert: Kleinkinderspielplatz, Schulkinderspielplatz und Mehrgenerationenbereich. Die damals vom Ingenieurbüro Laub aus Kaiserslautern genannten Kosten von 235.282 Euro waren dem Gemeinderat zu hoch. Außerdem verliere man durch die Zuschussbeantragung und Bewilligung wertvolle Zeit, um den Platz zu bauen, hieß es aus dem Rat. Er verzichtete damals auf den Mehrgenerationenbereich mit Fitnessgeräten. Damit verzichtete er allerdings auch auf einen Zuschuss. Eine Bezuschussung wäre nämlich nur möglich, wenn der Mehrgenerationenbereich mitgebaut würde, erläuterte Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU).

Nun lag dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag eine Planung für einen reinen Spielplatz vor – mit Baukosten in Höhe von 204.000 Euro. Weil das immer noch zu teuer erschien, suchten die Ratsmitglieder nach weiteren Sparmöglichkeiten. Mahl betonte letztendlich jedoch, dass der Gemeinde für die Kinder nichts zu teuer sein sollte. Einstimmig wurde die vorliegende Planung für den Spielplatz mit Baukosten von 204.000 Euro dann angenommen. Es soll nun schnellstmöglich gebaut werden.