„Der war es!“ – Ludwig Fleischmann hat den Schmied Erich ermordet. Dessen ist sich die Mehrheit der acht Ermittlerteams beim Mitrate-Krimi auf der Burg Nanstein nach ihren Recherchen ziemlich sicher. Doch bei der Anklageverkündigung nimmt der Fall eine überraschende Wende, mit der wohl niemand gerechnet hat.

Die Hobbydetektive, immer in Sechsergruppen, tummeln sich am Mittwochabend im Sonnenschein auf dem imposanten Gelände der Schlossruine Nanstein in Landstuhl. Alle sind beim Live-Krimi-Walk