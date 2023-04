Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor gut einer Woche wurde testweise eine Einbahnstraßenregelung in der Landstuhler Kaiserstraße eingeführt, was für lange Staus in der Innenstadt sorgte. Wie läuft es dort mittlerweile, haben sich die Verkehrsteilnehmer an die Änderung zwischen Rathaus und Pallmanns Eck gewöhnt?

„Noch nicht so optimal“: So charakterisiert Uwe Unnold, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, nach wie vor die Verkehrssituation seit der Sperrung der Kaiserstraße