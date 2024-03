Die Arbeiten an der Alten Schmieden sollen nun offenbar tatsächlich ein Ende finden: Für Ende August, Anfang September sei die Fertigstellung geplant, mit Endreinigung, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein am Dienstag im Stadtrat mitteilte.

„August dieses Jahres muss ich hinzufügen“, merkte sie sarkastisch zum Bauzeitenplan an. Das 1612 erbaute Haus hat die Stadt vor mehr als zehn Jahren gekauft, um es nicht dem Verfall zu überlassen. Die Sanierung läuft schon lange, sollte eigentlich schon abgeschlossen sein. Zuletzt galt es noch, Brandschutzfragen zu klären, ein Gutachten war nötig, das abgenommen werden musste.

Bis das Haus eingeweiht werden kann, sind aber noch die letzten Gewerke zu erledigen. Laut Stadtbürgermeisterin stehen unter anderem noch Schreiner-, Treppen- und Malerarbeiten an. An der Fassade außen ist eventuell noch eine Rinne nötig, weil wegen der Corten-Verkleidung an einer Überwölbung Rost auf die neu verputzte Wand gelangt. Wegen einer Lösung sei man im Gespräch, meinte die Stadtbürgermeisterin.

Hauptsächlich verschiedene Veranstaltungen und Besprechungen können künftig in der Alten Schmiede stattfinden.