Was ist eine Fußball-Darts Wand? Und was hat es mit dem aufblasbaren Ninja Warrior Parcours auf sich? Das und anderes mehr konnten die Besucher des Schwimmbadfest in Hochspeyer herausfinden.

„Es ist ein herrlicher Sommertag am See und Schwein ist bereit: Es hat seinen Schwimmreif, seine Schwimmflügel und jede Menge gute Laune. Als es auf den See zustapft, schauen sich die anderen Tiere