Inzwischen wurden auf der Ringstraße zwar die schlimmsten Schlaglöcher beseitigt, doch werden unter Umständen die nächsten Schäden nicht lange auf sich warten lassen. Deswegen beschäftigte sich der Stadtrat mit Sanierungsarbeiten.

Die Ringstraße an der Verbandsgemeindeverwaltung sei eine stete Schlaglochpiste, die immer wieder notdürftig geflickt werde, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein im Stadtrat meinte. Es gab offenbar so schlimme Schäden, dass sich Autofahrer beschwert haben, „dass sie die Achse neu einstellen mussten“. Der Bauhof der Verbandsgemeinde habe die tiefsten Löcher relativ gut wieder beseitigt. Dennoch müsse man den Zustand der Straße im Blick behalten und könne nicht auf eine komplette Sanierung in einigen Jahren warten. Stein vermutet, dass das, was jetzt notdürftig repariert worden ist, in den nächsten Jahren wieder aufplatzt, eventuell sogar schon im kommenden Winter.

Der Stadtrat beschloss nun, dass die Stadtbürgermeisterin bei Bedarf Aufträge für Sanierungsarbeiten vergeben kann. Es geht dann darum, diese Schäden etwas großflächiger zu beheben. Die vorläufige Kostenschätzung liegt bei 28.500 Euro brutto. Ausgebaut werden soll die Ringstraße an der Verwaltung erst nach der Fabrikstraße. zs