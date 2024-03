Seit 2019 ist Henning Schaumlöffel Ortsbürgermeister von Schwedelbach. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni wirft der SPD-Mann erneut seinen Hut in den Ring.

Schon 2019 sei er mit der Erwartung in das Amt gestartet, dass er dieses nicht nur fünf Jahre ausüben und lieber über eine längere Zeitspanne hinweg etwas bewegen wolle, erzählt der 48-Jährige, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. Wie andere Amtskollegen findet auch Schaumlöffel, dass diese Aufgabe eigentlich kaum noch im Ehrenamt zu bewältigen ist. „Wenn man es mit Herzblut macht, dann ist es viel Arbeit.“ Doch noch immer gilt für den Sozialdemokraten, der zugleich im Verbandsgemeinderat sitzt: „Es macht mir Spaß.“ Das hänge auch damit zusammen, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat gut funktioniert, alle zögen an einem Strang, „was hoffentlich so weitergeht“. In den vergangenen fünf Jahren habe so einiges umgesetzt oder abgeschlossen werden können, unter anderem die Umgestaltung des Spielplatzes und die Renovierung des Bürgerhauses.

Oberste Priorität hat für ihn, das, was in Schwedelbach geschaffen wurde, zu erhalten und eventuell noch etwas auszubauen. Selbst wenn die finanzielle Situation keinen großen Spielraum lasse. Ziel sei es, die Liegenschaften der Gemeinde zu halten und die Steuerhebesätze möglichst nicht zu erhöhen, um die Einwohner nicht weiter zu belasten.

Ein Projekt, das bald angegangen werden soll, ist die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED. Die Förderanträge an Bund und Land seien gestellt, berichtet Schaumlöffel, der sich schon ab 2009 im Ortsgemeinderat engagierte und 2014 zunächst Erster Beigeordneter wurde. Zu klären sei zudem, wie es im Fall der Kindertagesstätte, die umgebaut werden muss, und des Kita-Zweckverbandes weitergeht. Den bildet Schwedelbach derzeit zusammen mit Erzenhausen und Kollweiler. Diskutiert wird, ob dieser noch um Reichenbach-Steegen erweitert wird. zs