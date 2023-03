Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kaiserslautern stehen die hybriden Stadtratssitzungen während der Pandemie auf dem Prüfstand. Es gibt Kritik an der Transparenz des Abstimmungsprozederes. Womöglich müssen Sitzungen wiederholt werden. Droht so etwas auch in den Verbandsgemeinden und im Kreis?

In Bruchmühlbach-Miesau wurde während der Pandemie lediglich eine Sitzung online durchgeführt. „Damals haben wir bewusst als Test eine unproblematische, überschaubare