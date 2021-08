Eingerichtet hat sie sich im ehemaligen Milchhäuschen. Im Untergeschoss parkt das neue Zubringerfahrzeug, nebenan stehen die Spinde, und an der Fassade prangt ein ritzerotes Banner. Darauf steht in großen weißen Lettern „Feuerwehr“. Eulenbis hat nach mehr als 30 Jahren wieder eine Feuerwehreinheit.

Sprechfunk in Theorie und Praxis stand kürzlich auf der Agenda der Feuerwehreinheit Eulenbis. „,Bitte’ ist zu unterlassen.“ Gehört im alltäglichen Miteinander Höflichkeit dazu, fällt sie beim Kommunizieren über Sprechfunk flach. Sascha Jendro, stellvertretender Wehrführer, betont: „Wir beschränken uns aufs Nötigste.“ Beim Unterricht im Sozialraum sitzen vor ihm sechs Männer – einer ist an diesem Abend verhindert – und zwei Frauen. Sie sind diejenigen, die dem Aufruf der Feuerwehr Weilerbach gefolgt sind, um eine Einheit in dem Ort zu bilden.

Den Anstoß dazu gab ein Brand im Sommer 2019 mit einem hohen Gebäudeschaden. Alle vier Wehren der Verbandsgemeinde Weilerbach (VG) rückten damals aus. Nach mehreren Gesprächen sei die Sache langsam ins Laufen gekommen, erzählt Weilerbachs Wehrführer Michael Schneider. Denn auf dem Weg dorthin gab es noch einige Steine aus dem Weg zu räumen. Dazu gehörte, ein passendes Gebäude mit Sozialraum und einer Garage zu finden.

Einsatzzeit kann nun eingehalten werden

Die neue Einheit ist der Weilerbacher Wehr unterstellt. War es bislang so, dass die Einsatzzeit von acht Minuten aufgrund der Anfahrt von Weilerbach aus nicht eingehalten werden konnte, hat sich das nun geändert. Die Aufgabe der Vor-Ort-Kameraden besteht darin, erste Maßnahmen zu ergreifen, bis die Kollegen angerückt sind. Das kann eine Türöffnung sein, das Anschließen eines Standrohres am Wasserhydranten oder Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zu diesen Zwecken ist auch das Fahrzeug mit den erforderlichen Gerätschaften ausgestattet.

Bis auf einen ausgebildeten Gruppenführer und einen Hauptfeuerwehrmann sind alle Freiwilligen neu in diesem Metier. Bereits im vergangenen Jahr haben sie mit ihrer Basisausbildung begonnen, weitere Lehrgänge und gegebenenfalls auch Spezialisierungen sollen folgen. Derzeit üben sie aufgeteilt in zwei Gruppen einmal wöchentlich zusammen mit den Floriansjüngern aus Weilerbach und zusätzlich 14-tägig in Eulenbis – und sie haben Freude daran.

Neue Wehrleute sind mit Spaß dabei

„Sensationell“, beschreibt Florian Koch seine Eindrücke. Es sei spannend und hochinteressant. „Ich kann auf meine alten Tage noch ganz schön was dazulernen.“ Hinzu kommt, dass er viele Freunde in der Weilerbacher Wehr hat. Für ihn spielen der kameradschaftliche Aspekt und Teil eines großen Ganzen zu sein, eine wichtige Rolle.

Katja Rossel ist nicht minder begeistert. „Mich hat das schon immer fasziniert. Es ist echt und abwechslungsreich und macht mein Leben reicher und interessanter.“ Als Frau werde sie akzeptiert und gleichberechtigt behandelt. Bei Einsätzen sieht sie sich nicht unbedingt in der ersten Reihe. Männer seien in der Regel kräftiger und mutiger, Frauen eher kommunikativ. Deswegen ist für sie eher vorstellbar, Absicherungs- und Vorbereitungsarbeiten zu übernehmen oder Personen zu beruhigen, damit die Lösch- und Rettungsarbeiten zügig verlaufen können.

Für Sandra McNeil-Siebenlist lag es nahe, ihrem Mann, der seit 20 Jahren in der Weilerbacher Wehr aktiv ist, und ihrer Tochter – als Mitglied der Bambini – nachzufolgen. Sie sagt: „Es macht Spaß, ich fühle mich sehr wohl.“ Ihrem Mann gefällt das Engagement. „Sie hebt die Frauenquote“, meint er scherzhaft und fügt an: „Sie ist sehr wissbegierig und befragt mich auch daheim.“