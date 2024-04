Markus Böhm heißt der Topkandidat der FWG für den Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn. Der Waldleininger möchte sich noch mehr als bislang kommunalpolitisch einbringen. Das Thema Wasser treibt ihn besonders um.

Wenn am 9. Juni bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz die Verbandsgemeinderäte (VG-Räte) neu gewählt werden, steht Markus Böhm ganz oben auf der Liste der Freien Wähler in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Auf den 57 Jahre alten Bauingenieur aus Waldleiningen fiel die Wahl der Delegierten des FWG-Gemeindeverbands Enkenbach-Alsenborn-Hochspeyer Mitte März.

Böhm ist seit fünf Jahren Mitglied im VG-Rat und dort auch in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Eines seiner Themen ist das Trinkwasser. Hier möchte er sich dafür einsetzen, dass die VG auch weiterhin ihre Bürger sicher und in Eigenregie damit versorgen kann. Eng damit verbunden ist der Grundwasserschutz, insbesondere rund um den ehemaligen Flugplatz Sembach. Der Boden des Areals ist mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS kontaminiert, die zum Beispiel in dort eingesetzten Löschschäumen enthalten waren.

Kirchlich engagiert

In seiner Heimatgemeinde Waldleiningen, in der er den FWG-Ortsverein mitgegründet hat, dem er momentan auch vorsteht, fungiert Böhm als Fraktionsvorsitzender im Ortsgemeinderat. Dort hat die FWG in dieser Legislaturperiode drei der acht Sitze inne. Aber der 57-Jährige möchte nicht nur auf Orts- und Verbandsgemeindeebene mitmischen, sondern auch im Kreistag. Für diesen hat er sich ebenfalls als Kandidat aufstellen lassen.

Außerhalb der Politik engagiert sich der Bauingenieur im Verwaltungsrat der Pfarrei Maria Schutz sowie als ehrenamtlicher Prüfer im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz.

Auf den Plätzen zwei und drei der FWG-Liste folgen ihm Beate Huber aus Frankenstein und der Enkenbach-Alsenborner Gerhard Penner. Beide sind Beigeordnete ihrer Ortsgemeinden. Huber ist eine von nur sechs Frauen auf der 36 Namen umfassenden Liste und die einzige, die weit vorne platziert ist. Erst auf Platz 22 folgt mit Nadja Völker die nächste.

Die FWG-Liste

1. Markus Böhm, 2. Beate Huber, 3. Gerhard Penner, 4. Thomas Hanke, 5. Heinz Lahmers, 6. Oliver Kardisch, 7. Christian Pfaffenrath, 8. Werner Hamm, 9. Klaus Schuler, 10. Fritz Zoermer, 11. Heinrich Beutler, 12. Sascha Schuler, 13. Berthold Welter, 14. Alexander Maj, 15. Bernd Kitter, 16. Daniel Keller, 17. Chris Beutler, 18. Axel Weber, 19. Michael Förster, 20. Sebastian Petry (es stehen 16 weitere Namen auf der Liste).