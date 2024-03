Die zum Teil frühlingshaften Temperaturen locken viele Leser hinaus – auf Felder, auf Wiesen, an Wooge und in den eigenen Garten. Was sie dabei entdeckt haben.

Es war schon dunkel, als Hubert Hemmer die Pauluskirche auf der Landstuhler Atzel fotografierte. Was dem Betrachter sofort ins Auge fällt, sind aber die künstlichen und natürlichen Lichtquellen. Während neben dem Gotteshaus der Zebrastreifen und das Straßenschild in Helligkeit erstrahlen, leuchtet von oben der Mond herab. Im Sonnenlicht unter blauem Himmel war dagegen Angela Welle unterwegs. Ihr Blick schweifte über Wiesen, Felder und Hügel: „Frühlingserwachen in Schallodenbach“, wie sie schreibt.

Schillernde Flügel

Den Aussichtsturm, der am Kranichwoog bei Hütschenhausen entsteht und seit November tatsächlich Gestalt annimmt, hielt Marianne Rohé Mitte Februar im Bild fest. Vier Aussichtsplattformen wird der Turm aus Holz und Stahl künftig haben, die oberste davon in 19 Metern Höhe. Die Leserin ist sich schon sicher: „Er bietet allen Naturfreunden eine tolle Aussicht auf die Vogelwelt, ohne sie zu stören.“

Ihre Flügel schillern: Eine „wunderschöne“ Holzbiene hat sich hervorgewagt – kein Wunder bei den teils ziemlich milden Temperaturen. Entdeckt und fotografiert hat sie Friedrich Donauer in seinem Garten in Rodenbach. Auch die Vogelwelt ist inzwischen wieder richtig aktiv und hat vielerorts schon ihr Brutgeschäft begonnen. Eine „Angora-Meise“, so nennt sie Bärbel Fischer, ist öfter zu Gast im Garten der Sulzbachtalerin. „Sie zeigt keinerlei Scheu“, freut sie sich.

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.