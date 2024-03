Wie schon der Kreistag hat nun auch der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg einstimmig eine Resolution zur Lautertalbahn verabschiedet.

In der Initiative der SPD geht es um barrierefreie und moderne Züge. Die Lautertalgemeinden hätten viel Geld in die Hand genommen, um die Bahnsteige umzugestalten, heißt es in der Resolution. 2008 seien die alten Züge ersetzt worden von Fahrzeugen der Baureihe 643, die zum Teil nach Orten im Kreis benannt wurden. Doch seit dem vergangenen Dezember seien wieder die 30 Jahre alten Züge im Lautertal unterwegs, die eben nicht barrierefrei seien. Das sei zur Dauerlösung geworden. Unter anderem wird in der Resolution gefordert, dass der Schienenzweckverband Verhandlungen mit der Bahn aufnimmt, um die Wiedereinführung der modernen Züge zu sichern.

Menschen mit Rollator haben das Nachsehen

„Die Züge, die Otterbach, Hirschhorn oder Katzweiler heißen, fahren jetzt woanders“, stellte Bürgermeister Harald Westrich fest. Mehrfach hätten schon Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen mit Rollator das Nachsehen gehabt: Entweder öffne sich die Tür nicht oder es gebe Stufen, die nur schwer zu überwinden seien. Westrich wertete das als Unverschämtheit nach dem Motto: „Ihr seid ja sowieso infrastrukturschwach“. Er selbst werde auch an die Bahn schreiben, an die Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus der Region appellieren, dass sie mehr Druck machten, kündigte er an.