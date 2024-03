Trotz Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) ist es der Linkspartei gelungen, eine eigene Liste mit 13 Namen für die Wahl des Kreistags am 9. Juni aufzustellen. Spitzenkandidat ist Alexander Weinert, teilt Landesvorsitzender Stefan Glander mit.

Seit sich der bisherige Kreisvorsitzende der Linkspartei, Alexander Ulrich, der BSW angeschlossen und auch eine eigene Liste für den Kreistag aufgestellt hat, die er selbst anführt, kümmert sich Stefan Glander um die verbliebenen Mitglieder. „Durch die Gründung der BSW haben wir im Landkreis schon einige Mitglieder verloren, da die Kreismitglieder stark in Richtung Alexander Ulrich tendierten“, räumt Glander ein. Daher sei es zunächst auch nicht sicher gewesen, ob überhaupt eine Liste für den Kreistag zustande kommt. „Aber dann waren doch einige Aktive bereit, sich dafür zu bewerben. Darüber bin ich sehr froh.“

Bei der Mitgliederversammlung habe die Linkspartei „eine bunte und offene Liste“ aufgestellt, die die „Vielfältigkeit des linken Spektrums widerspiegelt“, sagt Glander. „Neben gewerkschaftlich Aktiven sind Menschen aus Heilberufen, dem Umweltschutz, Angestellte und Studierende vertreten.“ Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit im Kreistag werde die Sozial- und die Friedenspolitik sein, kündigt Glander an.

Ein Schwerpunkt: Jugend und Soziales

Angeführt wird die Liste von Alexander Weinert, der in Landstuhl wohnt. Der 37-jährige Sozialarbeiter war mehrere Jahre Mitglied im Landessprecherrat der Linksjugend Rheinland-Pfalz und saß in Seeheim-Jugenheim für die Linke im Gemeinderat. Laut Glander will Weinert die Schwerpunkte seiner Arbeit auf Antifaschismus, Friedens- und Umweltpolitik sowie Jugend und Soziales legen.

Bereits seit 2017 einen Sitz im Kreistag hat Heike Senft, die auf Platz zwei kandidiert. Die 62-jährige Bilanzbuchhalterin aus Enkenbach-Alsenborn, die schon 2005 dem Linkspartei-Vorläufer WASG beitrat, ist gewerkschaftlich aktiv und will sich laut Glander für gerechtere Löhne, gegen Rechtspopulismus sowie für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen. „Senft ist Mitbegründerin des ersten und einzigen Frauen-Fanclubs des FCK“, fügt Glander an.

Ein junger Bewerber

Auf Platz drei kandidiert Harvey Hemm (26) aus Steinwenden. Der buchhalterische Angestellte war Schatzmeister der Linksjugend und bewarb sich bereits 2019 für den Kreistag – allerdings erfolglos. Gewählt wurden damals nur Alexander Ulrich und Heike Senft.

Ebenfalls ein junger Kandidat ist Ruben Vieira Braga auf Platz vier. Der 21-jährige Physiotherapeut in Ausbildung wohnt in Hochspeyer und ist laut Glander Vorsitzender der DKP-Ortsgruppe Kaiserslautern. Auf Platz fünf kandidiert Patrick Heinz (29). Der Informatiker aus Steinwenden ist aktiv im Stadtverband der Linkspartei Kaiserslautern.

Liste der Linkspartei

1. Alexander Weinert, 2. Heike Senft, 3. Harvey Hemm, 4. Ruben Vieira Braga, 5. Patrick Heinz, 6. Lena Karch, 7. Dave Koch, 8. Kati Koch, 9. Felix Kaufmann, 10. Cornelia Burkhard-Schmitz, 11. Frank Freunscht, 12. Peter Zabanoff, 13. Jannik Eisenmann