Felix Herrmann ist seit November Klimaschutzmanager des Landkreises Kaiserslautern. Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes ist seine Aufgabe.

Aufgewachsen in Trippstadt hat Herrmann schon mit seiner Ausbildung bei der Verbandsgemeinde Kaiserslautern Süd als Beamter im mittleren Dienst Interesse für die kommunale Verwaltung gezeigt. Nach seiner Ausbildung zog es ihn an den Umweltcampus in Birkenfeld, wo er den Studiengang Bachelor Umwelt- und Betriebswirtschaft absolvierte. Anschließend arbeitete er bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern. Dort war er zuletzt verantwortlich für den Fachbereich Organisation und für die integrierten Managementsysteme – unter anderem mit den Schwerpunkten Umweltmanagement, Qualitätsmanagement, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Energiemanagement. Seine Fähigkeiten im Klimaschutzmanagement konnte er bei seiner Tätigkeit für die Stadtverwaltung Schifferstadt unter Beweis stellen. Zurzeit bildet sich Herrmann berufsbegleitend weiter und studiert im Fernstudium an der Leuphana Universität in Lüneburg „Nachhaltigkeitsrecht - Energie, Ressourcen, Umwelt“.

Fokus auf „weißen Flecken“

Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Kaiserslautern sowie für die Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Enkenbach-Alsenborn. Zwei Jahre soll das Projekt dauern. Herauskommen soll ein Konzept, das eine strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten bildet und alle klimarelevanten Bereiche einbezieht. Um den Klimaschutz kreisweit zu etablieren soll das Klimaschutzkonzept den Fokus auf vorhandene „weiße Flecken“ legen, die bisher konzeptionell noch nicht analysiert wurden.

Informationen rund um den Klimaschutz sowie zum Prozess der Konzepterstellung werden auf der Internetseite des Landkreises Kaiserslautern veröffentlicht. Bei Fragen und Anregungen steht der Klimaschutzmanager zur Verfügung. Felix Herrmann ist per E-Mail an klimaschutzmanagement@kaiserslautern-kreis.de oder telefonisch unter 0631 7105680 erreichbar.