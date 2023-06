Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Dorfgemeinschaftshaus in Katzenbach soll modernisiert und die Sporthalle in Hütschenhausen renoviert werden. Dies beschloss der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hütschenhausen einstimmig am Dienstagabend in seiner Online-Sitzung. Der Planungsauftrag für Katzenbach wurde vergeben. Für die Sporthalle sollen Kosten und Renovierungsaufwand ermittelt werden.

Die CDU hatte die Sanierung des Katzenbacher Dorfgemeinschaftshauses beantragt. Das Gebäude biete vielen Vereinen und Gruppen eine Begegnungsstätte in einem Ortsteil, in dem es kaum