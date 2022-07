Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hat mit Förderung des Landes Rheinland-Pfalz und in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro igr aus Rockenhausen für alle Ortsgemeinden und die Stadt ein Konzept zum Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge erstellen lassen. Hierzu waren die Einwohner eingeladen, sich bei Terminen vor Ort bei der Erstellung einzubringen, indem sie Film- und Fotoaufnahmen beisteuerten.

In einem zweiten Schritt sollen nun laut VG-Verwaltung die von den Beteiligten erarbeiteten und vorgebrachten Anregungen umgesetzt werden. Die Ergebnisse des Konzeptes zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen für die Ortsgemeinden und die Stadt werden nach und nach vorgestellt. Die nächsten Termine sind am Dienstag, 12. Juli, 18 Uhr in Niedermohr in der Mehrzweckhalle und am Montag, 18. Juli, um 19 Uhr in Obermohr im Bürgerhaus. In Niedermohr wird das Konzept für die Ortsteile Niedermohr, Schrollbach und Reuschbach vorgestellt, in Obermohr die Ergebnisse für die Ortsteile Steinwenden, Weltersbach und Obermohr. Im September folgen die Vorstellungen für Kottweiler-Schwanden, am Dienstag, 6. September, um 18 Uhr in der Sulzbachhalle und für die Stadt Ramstein-Miesenbach am Montag, 12. September, um 18 Uhr im Congress Center in Ramstein.