Mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen des Landes wurde Stephan Manuel von der Wehreinheit Martinshöhe ausgezeichnet.

Bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau in der Turn- und Festhalle Martinshöhe überreichte Landrat Ralf Leßmeister am Montag dem Feuerwehrmann aus Martinshöhe das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz. Dies teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Mit dieser hohen Landesauszeichnung wurde Wehrführer Stephan Manuel für 35 Jahre Einsatz und Unterstützung seiner Wehreinheit Martinshöhe gewürdigt.

Stephan Manuel war bereits als 13-Jähriger in die Feuerwehr eingetreten, absolvierte ein breites Spektrum an Lehrgängen und durchlief viele Beförderungen, bis er 2020 schließlich zum Wehrführer Martinshöhe ernannt wurde. Manuel ist auch selbst als Ausbilder tätig: So ist er seit 1997 als Kreisausbilder „Maschinist“ im Einsatz und unterstützt seit 2021 als Motorsägen-Instruktor seine Wehreinheit.