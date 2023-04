Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kleinste Gemeinde im Landkreis hat den wichtigsten pfälzischen Agrarpolitiker des 19. Jahrhunderts hervorgebracht: Der Landwirt, Pädagoge, Autor und Parlamentarier Adam Müller aus Gerhardsbrunn erblickte 1814 das Licht der Welt in jener Straße, die heute seinen Namen trägt. Auch die Realschule plus in Bruchmühlbach-Miesau ist nach ihm benannt.

Tatsächlich setzte sich der Sozialreformer von der Sickinger Höhe mit großem Nachdruck für die (Aus-) Bildung des Bauernstands ein. Schon seine Eltern waren, wie die