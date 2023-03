Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Änderung eines einzigen Wortes in einem offiziellen Plan kann erhebliche Auswirkungen haben: Das Areal um eine kleine Wohnbebauung in einem Waldstück in Mehlingen soll künftig nicht mehr als „Sondergebiet“ für Wochenendhäuser gelten, sondern als „Waldgebiet“. Die Bewohner sehen erhebliche Nachteile, sogar von Enteignung ist die Rede, und gehen auf die Barrikaden.

„Vor rund eineinhalb, zwei Jahren habe ich von dem Vorhaben erfahren, dass das Gebiet in Wald umgewidmet werden soll“, erzählt Michael Dülm, der mit seiner