Nicht beschlussfähig war der Gemeinderat von Kottweiler-Schwanden in seiner jüngsten Sitzung. Von den 16 Ratsmitgliedern waren nur acht erschienen, das war eines zu wenig. Neun, und damit eines mehr als die Hälfte, hätten es sein müssen. Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) teilte auf Anfrage mit, dass die sie erforderlichen Beschlüsse, die in der Sitzung hätten gefasst werden sollen, nun mittels Eilentscheidung ausführen werde. Diese würden dem Gremium dann in der nächsten Sitzung bekanntgegeben. Es handelte sich um die Auftragsvergaben für eine Rutsche für den Spielplatz für die Kita und für die Tür an der Sulzbachhalle.