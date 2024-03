Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätte Schloss Wichtelmann in Otterbach befindet sich nach wie vor in einer finanziellen Schieflage. Das liegt auch an der lange Zeit ungeregelten Finanzierung der freien Kitas im Land, klagt Leiterin Sabine Guggemos.

Vor fast 20 Jahren hat Sabine Guggemos die kleine private Kita in Otterbach aus der Taufe gehoben, die zehn Plätze für die ganz Kleinen im U2-Bereich bietet. Vier Erzieherinnen arbeiten dort, zwei