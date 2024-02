Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lodernde Flammen in der Dunkelheit locken viele Abenteuerlustige in den Wald und am Ende warten Glühwein und Wildbratwurst: Wie die Besucher die alljährliche Fackelwanderung in Alsenborn erlebt haben.

Rund 150 Teilnehmer folgen dem Aufruf zu der Veranstaltung am Freitagabend, die das Forstamt Otterberg, die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn und der Förderverein Frontalhütte bereits zum 16. Mal veranstalten.