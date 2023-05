Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Noch nie habe ich für so wenig Geld so viel geschafft ...“: Der erste Satz der Abschlussrede steht, und auch der Rest davon wird bestimmt humorvoll ausfallen. So, wie man Beate Rudat eben kennt. Am Donnerstagabend dürfte es nun tatsächlich so weit sein: Die FWG-Politikerin wird voraussichtlich ihre letzte Ratssitzung als Hirschhorner Ortsbürgermeisterin leiten.

„Ich gehe mal davon aus“, meint sie ganz trocken dazu, dass jetzt nach elf Jahren an der Spitze der Gemeinde höchstwahrscheinlich für sie Schluss ist. Die Ratsmitglieder