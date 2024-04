Die Ratsmitglieder haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig ein vielschichtiges Programm zur Dorfentwicklung beschlossen. Wie Ortsbürgermeister Willi Mühlberger auf Anfrage erläuterte, ist die Verwirklichung auf Jahre hinaus angelegt.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes hat die Ortsgemeinde nach den Worten des Ortschefs eine Dorfmoderation durchgeführt und ein Konzept erstellt. Dies habe die Kreisverwaltung im Oktober 2022 offiziell anerkannt. Gemeinsam mit den Einwohnern seien die einzelnen Vorhaben entwickelt und in den Plan integriert worden. Begleitet habe den Prozess das Büro KernPlan aus Illingen. Für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen und auch für private Modernisierungsmaßnahmen könnten Fördermittel im Zusammenhang mit der Dorferneuerung beantragt werden.

Wesentliche Elemente des Konzepts sind der Dorfpark „Im Bruch“, die Sanierung und Umnutzung des Raiffeisengebäudes, die Sanierung des Bürgerhauses, die dorftypische Gestaltung der Ortsdurchfahrten sowie die Unterstützung des Hofladens. Am Beispiel des Plans für die Entstehung eines Parks entlang des Moschelbaches erläuterte der Ortsbürgermeister die lange Zeitschiene, die dem Gesamtkonzept zugrunde liege. „Längs des Wasserlaufs liegen auf privatem Grund eine ganze Reihe von Einzelgärten“, so Mühlberger. Er stehe im Begriff, zwei dieser Grundstücke für die Gemeinde zu erwerben. „Dafür haben wir jetzt Mittel im Haushalt bereitgestellt.“ Daran könne man aber sehen, dass die Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung einiges kosten und ziemlich weit in die Zukunft gedacht seien, meinte der Ortsbürgermeister.