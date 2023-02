Laute „Allee Hopp“-Rufe hallten am Samstag durch die Turn- und Festhalle, wo der Unterhaltungsverein Bruchmühlbach (UVB) zu seiner Prunksitzung eingeladen hatte. Ausgelassene Fröhlichkeit herrschte auch im Dorfgemeinschaftshaus in Elschbach bei der Prunksitzung des Sport- und Gesangvereins 1925. Rund 200 gutgelaunte Gäste fanden sich am Freitag im Frankensteiner Bürgerhaus zur Turnerfasnacht ein.