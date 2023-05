Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über Nacht ist er nach Hause zurückgeflattert: Der Wetterhahn vom Dach der Otterberger Abteikirche ist wieder da.

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr habe ihn eine Otterbergerin, die die Toilettenanlage an der Kirche aufschloss, am Portal gefunden, berichtet Harald Westrich. Am Mittwochabend war der Bürgermeister der