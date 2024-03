Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD gehen auch im Landkreis Kaiserslautern weiter. Rund 50 Personen haben am Samstagvormittag an einer Kundgebung in Olsbrücken teilgenommen, die unter dem Motto „Gemeinsam gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus“ stand.

„Wir sind heute zusammengekommen, um ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen“, sagte Thorsten Haferanke. Er ist Ortsvereinsvorsitzender der SPD und hatte als Veranstalter zur Demonstration