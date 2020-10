Das Jugendrotkreuz (JRK) Landstuhl ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2020. Bis zum 27. Oktober kann jeder seine Stimme für die Jugendgruppe aus Landstuhl abgeben.

„Mit unserem Projekt ,gedeckter Tisch’ nahmen wir am rheinland-pfälzischen Engagementwettbewerb teil, gewannen und waren somit für den Deutschen Engagement-Wettbewerb nominiert“, erläutert JRK-Jugendleiterin Daniela Szabo-Wolf, wie es zu der Chance auf den deutschlandweiten Preis kam. „Wir freuen uns riesig über die Nominierung“, betont sie.

Die gab es selbstverständlich nicht einfach so. Die Kinder und Jugendlichen des Landstuhler JRK haben dafür kräftig in die Hände gespuckt und ihren Grips angestrengt. „Seit Anfang 2019 planen unsere Kinder und Jugendlichen an dem neu gestalteten Garten am Landstuhler DRK-Centrum“, so Szabo-Wolf. Aus dem „tristen Hang mit Hecken“ sei inzwischen ein Blumengarten und aus einer Rasenfläche ein Naschgarten mit Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Hokkaido-Kürbissen entstanden. Wichtig: Es wurden bienenfreundliche Pflanzen gesät und gepflanzt. So dass hier nun ein „gedeckten Tisch“ für Insekten gibt. „Wir können davon profitieren und in unserem neu angelegten Naschgarten ernten“, beschreibt die JRK-Leiterin die Win-Win-Situation für Mensch und Insekt.

Kochprojekt mit dem geernteten Obst und Gemüse geplant

In vielen Projektstunden sei gehämmert, gegraben, abgetragen, erneuert, gestrichen, gepflanzt und gebaut worden. Auch ein Insektenhotel sowie zwei Insektentränken für heiße Sommertage haben die Jugendrotkreuzler im Garten angelegt. Im Winter hängen selbstgebaute Vogelfutterstationen an den Bäumen. „Gerne möchten wir in Kooperation mit unserer im Haus ansässigen Tafel mit dem geernteten Gemüse und Obst ein Kochprojekt starten. Auch weitere Pflanzprojekte möchten wir noch verwirklichen“, verrät Szabo-Wolf, was ihre Truppe noch vor hat. Sollte das JRK Landstuhl ein Preisgeld gewinnen, sei vorgesehen, damit das Projekt „gedeckter Tisch“ weiterzuführen.

Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin, heißt es in einer Pressemitteilung des Teams des Deutschen Engagementpreises. Und weiter: „Neben dem Votum der Bürgerinnen und Bürger über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis entscheidet eine hochkarätige Fachjury.“ Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung am 3. Dezember in Berlin, die mittels Live-Stream übertragen wird, bekanntgegeben.

„Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen“, steht in dessen Pressemitteilung. Seit 2009 wird er vergeben. Ziel sei es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Info