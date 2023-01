Ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit gestaltete das Vokalensemble Bella Musica am Samstag. Unter Leitung von Angelika Palamattam wurde dem Publikum in der gut beheizten und voll besetzten katholischen Kirche von Mehlingen viel geboten.

Das Programm enthielt Chorsätze von deutschen, englischen und französischen Weihnachtsliedern – zum Teil in Sätzen von John Rutter. Auch das Publikum durfte mitsingen beim Magnificat aus Taizé und dem feierlichen „O du fröhliche“. Dabei zeichnet sich dieses Ensemble dadurch aus, dass fast alle Mitglieder auch solistisch auftreten – und einige Glanzpunkte setzen konnten.

So begeisterten „Cantique de Noel“, „Caro mio Ben“, das „Largo“ von Händel, „Ave Maria“ von M. Head, „Gesù Bambino“ oder der Abendsegen aus Hänsel und Gretel das Publikum. Klaus Demuth begleitete sicher und einfühlsam am E-Piano. Durch das Programm führte in gewohnt lockerer Weise Angelika Palamattam. Frenetischer Beifall – eine Zugabe.